Зірка Мілана заперечує причетність до скандалу з ескорт-послугами

Португальський вінгер Мілана Рафаел Леау виступив із заявою, у якій заперечує свою причетність до справи щодо надання ескорт-послуг зірковим спортсменам.

Відповідний пост Леау опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Останніми днями моє ім'я, як і імена інших футболістів, з'явилося в соціальних мережах, на веб-сайтах та в ЗМІ у зв'язку з розслідуванням прокуратури Мілана. Хочу прямо заявити: я не маю абсолютно ніякого стосунку до фактів, які є предметом цього розслідування. Я жодним чином не причетний до цієї історії й не скоював жодних правопорушень.

Прошу всіх не пов'язувати моє ім'я з цією ситуацією поверхнево і безпідставно, без поваги до правди, особистого життя та репутації. Перш за все ми – люди, у яких є сім'я, близькі та своє добре ім'я, а вже потім футболісти. Тому я вже доручив своєму адвокату захищати мої інтереси у всіх інстанціях проти тих, хто продовжуватиме поширювати неправдиву інформацію та завдавати шкоди моїй репутації", – заявив португалець.