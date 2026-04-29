Мілан зможе підписати собі одного з трьох гравців Манчестер Юнайтед
Італійський Мілан готується до масштабної реорганізації атакувальної лінії, ключовим етапом якої може стати продаж португальського вінгера Рафаеля Леао до Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Як повідомляють джерела, близькі до переговорного процесу, Манчестер Юнайтед активно розглядає кандидатуру Леао для підсилення лівого флангу. Проте керівництво клубу не готове одразу платити 175 мільйонів євро, тому почали переговори зі значно меншої суми трансферу. Сам футболіст, якого останнім часом критикують вболівальники, відкритий до переходу лише в клуб високого рівня, категорично відкидаючи варіанти з Саудівською Аравією.
Англійська сторона розглядає можливість включення в угоду своїх гравців для зменшення фінансових витрат. Серед претендентів на переїзд до Мілана фігурує Джошуа Зіркзі, який не зміг закріпитися в основі "червоних дияволів" після переходу з Болоньї.
Окрім Зіркзі, обговорюються кандидатури півзахисника Мануеля Угарте та вінгера Маркуса Рашфорда. Проте Мілан надає перевагу отриманню прямих грошових виплат, які дозволять самостійно придбати Александра Сорлота у мадридського Атлетико, тому що лишається пріоритетною ціллю на позицію центрального форварда.
Також у списку потенційних підсилень фігурують Ніколас Джексон із Челсі, Душан Влахович та Гонсало Рамос, однак їхня висока вартість робить трансфер норвежця найбільш імовірним сценарієм.
Нагадаємо, що Мілан продовжує активну роботу над трансфером центрального захисника Лаціо.