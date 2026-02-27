ЛНЗ може втратити одного з найкращих легіонерів УПЛ – ЗМІ

Черкаський ЛНЗ по закінченню поточного сезону-2025/26 може втратити одного з лідерів команди Мухаррема Яшарі.

Про це повідомляє UA-Футбол.

За інформацією порталу, 28-річний атакувальний півзахисник із Косово не планує продовжувати свою виступи в Україні та влітку 2026-го хоче змінити команду.

Чинний контракт Яшарі з ЛНЗ спливає вкінці червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 1,2 мільйони євро.

Косовару вже шукають варіанти продовження кар'єри. Зазначається, що одним серед зацікавлених клубів є представник Австрії, назву команди якої не розголошується.

Нагадаємо, що Яшарі виступає за черкаський клуб із січня 2024-го. Відтоді провів за ЛНЗ 60 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 16 асистів. Мухаррем став одним із лідерів українського колективу.

Відзначимо, що косовар травмувався у матчі 17 туру УПЛ проти Епіцентра, у якому підопічні Віталія Пономарьова здобули перемогу з рахунком 2:0 (дубль Марка Ассінора). Ця звитяга дозволила ЛНЗ зберегти за собою перше місце у таблиці української першості, набравши 38 балів.

Яшарі покинув поле на 22-й хвилині. Була інформація, що легіонер може випасти з гри приблизно на місяць. У цьому сезоні-2025/26 Мухаррем відіграв 17 ігор (3 м'ячі та 6 результативних передач).

Наступний матч ЛНЗ проведе у суботу, 28 лютого, вдома проти житомирського Полісся. Початок зустрічі – о 13:00.