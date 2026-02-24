Лідер УПЛ ризикує втрати провідного гравця на місяць – ЗМІ

Півзахисник черкаського ЛНЗ Мухамаррем Яшарі через травму не допоможе команді у найближчих матчах.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, у 28-річного футболіста діагностували надрив сухожилля. Якщо вердикт медиків підтвердиться після повторного огляду, то один із лідерів ЛНЗ ризикує пропустити приблизно місяць.

За оптимістичними прогнозами Яшарі зможе повернутися до тренувального процесу на початку квітня. У такому випадку хавбек не допоможе команді у поєдинках чемпіонату проти Полісся, Вереса, Олександрії, Руха, а також пропустить кубковий матч проти Буковини.

Нагадаємо, що Яшарі отримав травму під час матчу 17-го туру УПЛ, в якому підопічні Віталія Пономарьова перемогли на виїзді Епіцентр з рахунком 2:0. Півзахисник достроково залишив поле на 22-й хвилині зустрічі.

Яшарі в поточному сезоні зіграв 17 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 6 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість півзахисника в 1,2 мільйона євро.