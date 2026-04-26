ЛНЗ – Металіст 1925. Де та коли дивитися матч 25 туру УПЛ

У неділю, 26 квітня, відбудеться центральний матч 25-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ зустрінеться з харківським Металістом 1925.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Черкаси-Арена" у Черкасах. Гра розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є ЛНЗ, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,50. Натомість на успіх Металіста 1925 можна поставити з коефіцієнтом 3,33, на нічию – 2,90.

У першому колі ЛНЗ на виїзді переміг Металіст 1925 (1:0) завдяки голу Проспера Обаха, який взимку став гравцем Шахтаря.

Зазначимо, що ЛНЗ посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на 6 очок. Натомість Металіст 1925 йде 4-м і перебуває на відстані 7 балів від підопічних Віталія Пономарьова.

