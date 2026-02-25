Легіонер Епіцентра – про виступи в Україні під час війни: Ми ніколи не потрапляли під обстріли

Іспанський правий вінгер Епіцентра Хоакін Сіфуентес висловився про виступи в українському футболі під час повномасштабної війни проти Росії.

Його цитує AS.

За словами легіонера, Кам'янець-Подільський – дуже спокійне місто, яке розташоване неподалік румунського кордону, де він може жити звичайним життям.

28-річний футболіст розповів, що ніколи не потрапляв під обстріли в Україні.

"Під час поїздок про нас сильно піклуються. У нас настільки нормальне життя, наскільки це взагалі можливо в умовах конфлікту. Футбол – це спосіб відволіктися для всіх, адже люди тут дуже підтримують нас. Ми ніколи не потрапляли під обстріли, не бачили нічого підозрілого під час матчів, і наші ігри жодного разу не доводилося зупиняти", – сказав Сіфуентес.

Іспанець виступає за Епіцентр із літа 2025-го, уклавши контракт із клубом УПЛ до кінця поточного сезону-2025/26. У футболці команди з Кам'янця-Подільського Сіфуентес вже провів 17 ігор, у яких забив 5 голів та віддав 4 асисти.

Відзначимо, що Епіцентр 21 лютого програв лідеру сезону УПЛ черкаському ЛНЗ у 17 турі першості 0:2. Команда Сергія Нагорняка після поразки зберігає у своєму активі 14 балів та йде на 14-му місці серед 16-ти клубів УПЛ.

Наступний матч Епіцентр проведе у п'ятницю, 27 лютого, коли гостюватиме на полі київського Динамо (початок – о 13:00).