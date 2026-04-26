ЛНЗ і Металіст 1925 назвали склади на матч 25 туру УПЛ

Головні тренери ЛНЗ та Металіста 1925 визначилися зі стартовими складами на центральний матч 25-го туру Української Прем'єр-ліги, що відбудеться 26 квітня.

У складі господарів поля з перших хвилин розпочне гру Єгор Твердохліб. З лави запасних гру зможуть підсилити Артур Микитишин та форвард Данило Кравчук.

Младен Бартулович зробив рокіровку в атаці Металіста 1925 – Пітера Ітодо в старті замінить Крістіан Мба.

Стартові склади команд

Паламарчук, Горін, Дідик, Муравський, Драмбаєв, Кузик, Пасіч, Ассінор, Рябов, Пастух, Твердохліб. Металіст 1925: Варакута, Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк, Павлюк, Калюжний, Антюх, Забергджа, Рашиця, Мба.

Початок поєдинку запланований на 15:30 за київським часом.

Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є ЛНЗ, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,50. Натомість на успіх Металіста 1925 можна поставити з коефіцієнтом 3,33, на нічию – 2,90.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.