Тоттенгем виключив іменитого форварда із заявки на АПЛ

Бразильський форвард Рішарлісон виключений із заявки Тоттенгема на АПЛ сезону-2026/27.

Про це повідомляє ВВС.

Це означає, що Рішарлісон не зможе грати в АПЛ щонайменше до січня, коли в заявку можна буде вносити зміни. 29-річний бразилець більше не входить у плани головного тренера Тоттенгема Роберто Де Дзербі, і цим рішенням "Шпори" намагаються стимулювати форварда покинути клуб.

Оскільки в більшості європейських чемпіонатів трансферне вікно вже закрите, найреалістичнішими варіантами для Рішарлісона є Туреччина та Саудівська Аравія. Раніше повідомлялося про інтерес до форварда з боку Трабзонспора.

Контракт Рішарлісона з Тоттенгемом діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 25 мільйонів євро.