Мудрик вразив фанатів кардинальною зміною іміджу на зустрічі з Палкіним та Йовічевичем

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився у соцмережах фотографією, яка миттєво привернула увагу футбольної спільноти.

На знімку він позує разом із Михайлом Мудриком та колишнім наставником "гірників" Ігорем Йовічевичем, нинішнім тренером польського Відзева.

Проте найбільше уваги фанатів прикувала не сама зустріч, а новий образ Мудрика. Футболіст, який наразі відсторонений від гри, з'явився з короткою темною зачіскою та помітною щетиною – вигляд, до якого шанувальники явно не звикли.

У коментарях до публікації Палкіна вболівальники жваво обговорюють кардинальну зміну стилю зірки, відзначаючи, що "його просто не впізнати".

Зустріч, за словами Палкіна, відбулася напередодні прем'єри документального фільму про Шахтар, присвяченого першому року повномасштабної війни. Стрічка розповість про команду, яка продовжувала грати, незважаючи на всі виклики.

Нагадаємо, Мудрик був відсторонений від ігор через виявлення мельдонію у його допінг-пробі, зданій ще у грудні минулого року. Попри це, результати повторного тесту досі не оприлюднені, хоча стандартний термін уже минув. Якщо ж проба "B" виявиться також позитивною, українцю загрожує до 4 років дискваліфікації.

Раніше Михайло заперечував, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.

Напередодні стало відомо, що український вінгер майже весь вільний час витрачає на гру в онлайн-шутери.