Чекаємо на дисциплінарне рішення: голова WADA – про допінговий скандал навколо Мудрика

Голова WADA Вітольд Банька розповів про ситуацію із українським футболістом Михайлом Мудриком, який був тимчасово відсторонений через позитивний допінг-тест.

У інтерв'ю Укрінформу він зазначив, що агентство чекає на дисциплінарне рішення в його справі з боку асоціації футболу Англії.

"На сьогодні ми не знаємо, коли воно буде. Потім, відповідно до антидопінгового кодексу, попросимо документацію гравця і тоді вирішуватимемо, чи погоджуємося з цим дисциплінарним рішенням.

Ми можемо подати апеляцію у двох випадках: якщо вважатимемо, що рішення буде занадто суворе або ж занадто поблажливе", – зазначив він.

Нагадаємо, Мудрик був відсторонений від ігор через виявлення мельдонію у його допінг-пробі, зданій ще у грудні минулого року. Попри це, результати повторного тесту досі не оприлюднені, хоча стандартний термін уже минув. Якщо ж проба "B" виявиться також позитивною, українцю загрожує до 4 років дискваліфікації.

Раніше Михайло заперечував, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.