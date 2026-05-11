Сердечко, Париж і новий образ: дівчина Мудрика знову засвітила українця в соцмережах

Американська блогерка та танцівниця Джордін Джонс знову привернула увагу фанатів публікацією з Михайло Мудрик.

У своїх Instagram-stories Джонс виклала спільне фото з українським футболістом, відмітивши його акаунт та додавши сердечко.

На світлині фанати також звернули увагу на новий образ Мудрика – гравець продовжує відрощувати волосся.

Нгаадаємо, історія спілкування Мудрика та Джордін почалася ще восени після жарту в Instagram. Тоді українець відповів на сторіс американки фразою "Мені спробувати?", а згодом запросив її на побачення до Париж.

Пізніше Джонс прилетіла з Лос-Анджелес до Франції, де пара разом провела час у Діснейленді в Парижі. Їхнє побачення завершилося романтичною велопрогулянкою вулицями Парижа.

Раніше повідомлялося, що Спортивний арбітражний суд підтвердив апеляцію Мудрика проти рішення Футбольної асоціації Англії з приводу допінгового бану.