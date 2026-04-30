Челсі має право достроково розірвати контракт з Мудриком через допінг – The Athletic

Челсі може розірвати контракт з українським вінгером Михайлом Мудриком.

Про це повідомляє The Athletic.

Напередодні з'явилася інформація про чотирирічну дискваліфікацію Михайла Мудрика, яку він отримав від Футбольної асоціації Англії за вживання допінгу.

Згодом Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) підтвердив отримання апеляції від українця на рішення Футбольної асоціації Англії.

За інформацією The Athletic, у стандартних контрактах Прем'єр-ліги між усіма гравцями та клубами існує визначення "грубого порушення правил поведінки". Вживання заборонених речовин, через що Мудрика дискваліфікували на чотири роки, підпадає під це визначення Тому, Челсі матиме право розірвати контракт з українцем, скориставшись цим пунктом контракту.

У випадку, якщо керівництво лондонського клубу ухвалить рішення про дострокове розірвання контракту, лондонці повинні будуть попередити Мудрика за два тижні та виплатити йому зарплату за цей період, але не будуть зобов'язані виплачувати решту його контракту, який діє до 2031 року.

Наразі дискваліфікація ще не вступила в дію, оскільки 25 лютого 2026 року Мудрик оскаржив рішення Футбольної асоціації Англії в Спортивному арбітражному суді. Дата слухання ще не призначена.