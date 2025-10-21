Мудрик став кіберспортсменом: футболіст після допінгового бана проводить вільний час в CS2

Український вінгер Михайло Мудрик, який опинився поза футболом через допінговий бан, знайшов нове хобі, і воно явно перетворюється на серйозне захоплення.

Поки одні футболісти сумують без м’яча, Мудрик активно гриндить у CS2 на платформі FACEIT.

За менше ніж рік він піднявся з 1250 ELO (6 рівень) до 2250 ELO, що є дуже високим показником навіть для досвідчених геймерів.

Михайло грає майже щодня – від 1 до 7 матчів, вивчив гранати, і, за словами користувачів Reddit, навіть вміє виконувати прийоми, якими володіють далеко не всі гравці на його рівні.

Попри це, фанати англомовного Reddit жартують, що інвентар Мудрика виглядає "бідно" для людини з мільйонною зарплатою, адже на скіни він витратив "всього" 18 тисяч доларів.

За 2025 рік він уже встиг зіграти 616 матчів, і, схоже, цілком може замінити футбольне поле на віртуальну арену.

Нагадаємо, Мудрик був відсторонений від ігор через виявлення мельдонію у його допінг-пробі, зданій ще у грудні минулого року. Попри це, результати повторного тесту досі не оприлюднені, хоча стандартний термін уже минув. Якщо ж проба "B" виявиться також позитивною, українцю загрожує до 4 років дискваліфікації.

Раніше Михайло заперечував, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.