Футбольна асоціація Англії таємно повідомила Мудрику про дискваліфікацію

Футбольна асоціація Англії (FA) публічно не розголошувала рішення про чотирирічну дискваліфікацію Михайла Мудрика.

Про це повідомляє BBC Sport.

У січні 2026 року FA дискваліфікувала Мудрика, повідомивши про це лише вузькому колу людей з оточення футболіста та окремим працівникам Челсі.

Це пояснюється тим, що антидопінгова програма FA є суворо конфіденційною. Усі етапи процесу відбуваються за зачиненими дверима, щоб захистити приватне життя футболістів.

У багатьох інших видах спорту інформація про тимчасові заборони за позитивні допінг-тести оголошується публічно.

Зазначимо, що про дискваліфікацію Мудрика стало відомо лише наприкінці квітня, коли Спортивний арбітражний суд (CAS) підтвердив отримання апеляції від українського футболіста.

Наразі сторони обмінюються документами, а судове засідання у справі ще не призначене.