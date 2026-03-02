Мудрик похизувався красивим голом, забитим на тренуванні

Український вінгер Чеслі Михайло Мудрик, який наразі відсторонений від футболу, забив красивий гол на тренуванні.

Відповідний ролик 25-річний футболіст опублікував у своєму Instagram.

На відео видно, що Мудрик працює за індивідуальною програмою, окремо від команди. Михайло відпрацьовував удари з-за меж штрафного майданчика.

Один з пострілів вийшов на диво красивим. Футболіст вирішив похизуватися ефектним ударом перед своїми підписниками.

Нещодавно повідомлялося, що Федерація футболу Англії розпочала розгляд справи Мудрика. Гравець Челсі провалив допінг-тест у грудні 2024 року. З того часу діє відсторонення гравця від футболу.

Востаннє вінгер "синіх" виходив на поле в офіційному поєдинку наприкінці листопада 2024 року у межах групового раунду Ліги конференцій сезону проти Гайденгайма (2:0). У цій грі Мудрик відзначився голом.