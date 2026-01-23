Українська правда
Федерація футболу Англії розпочала розгляд справи щодо допінгу Мудрика – джерело

Микола Дендак — 23 січня 2026, 21:20
Федерація футболу Англії розпочала розгляд справи щодо позитивного допінг-тесту українського вінгера Челсі Михайла Мудрика.

Про це Чемпіону стало відомо з джерела, ознайомленого з перебігом справи.

Зазначається, що розгляд триває вже приблизно два тижні. І найближчим часом має бути ухвалене рішення щодо майбутнього Мудрика.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Мудрика спіймали на допінгу. У його організмі виявили заборонену речовину мельдоній. До усунення від футболу Михайло встиг провести за Челсі 73 матчі, у яких відзначився 10 голами та 11 асистами.

Востаннє українець виходив на поле в офіційному поєдинку ще наприкінці листопада 2024 року у рамках групового раунду Ліги конференцій сезону-2024/25 Гайденгайм – Челсі (0:2). У цій грі Мудрик відзначився результативним ударом.

Раніше повідомлялось, що Челсі може віддати Мудрика в оренду у французький Страсбур. Контракт українця із лондонцями розрахований до 30 червня 2031 року.

