Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки – британський журналіст

Футбольна асоціація Англії дискваліфікувала Михайла Мудрика на чотири роки за вживання допінгу.

Про це повідомив британський журналіст Бен Джейкобс.

25-річний вінгер отримав максимальне покарання за порушення антидопінгових правил. Саме через це рішення Мудрик подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) проти Футбольної асоціації Англії.

За інформацією джерела, Мудрик подав апеляційні документи ще 25 лютого 2026 року.

У CAS підтвердили, що українець оскаржує "призначений чотирирічний період дискваліфікації". Наразі сторони обмінюються письмовими позиціями. Дата слухання справи Мудрика ще не призначена.

У Челсі відмовилися від коментарів стосовно чотирирічної дискваліфікації українського футболіста.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик став фігурантом допінгового скандалу в грудні 2024 року. У пробі вінгера Челсі виявили заборонену речовину – мелдронат.

Згодом футболіст підтвердив, що його проба на допінг була позитивною. Втім, Михайло заперечив навмисне вживання забороненого препарату.

Челсі відсторонив свого гравця від тренувального процесу на період розслідування.

У червні 2025 року Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення вінгеру збірної України та Челсі Мудрику у порушенні антидопінгових правил.