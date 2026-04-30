Шанси на скорочення санкцій існують: юрист розібрав дисквалфікацію Мудрика

Спортивний юрист Ілля Скоропашин висловився щодо чотирирічної дискваліфікації Михайла Мудрика.

Про це він розповів в інтерв'ю Sport-Express.ua.

На думку експерта, відсторонення Мудрика можуть скоротити у разі перекваліфікації порушення з умисного на необережне.

"У справах про допінг діє принцип "об'єктивної відповідальності", згідно з яким спортсмен відповідає за будь-яку речовину в його організмі, незалежно від наміру. Тому повного скасування санкції при підтвердженому вживанні мельдонію, звісно, не буде. Проте шанси на суттєве скорочення існують. Ключовим завданням захисту є перекваліфікація порушення з умисного на необережне, що автоматично зменшує базову санкцію з 4 до 2 років", – сказав Скоропашин.

Юрист навів приклад французького футболіста Поля Погба, якому скоротили дискваліфікацію з 4 років до 18 місяців. Схожий кейс був у румунської тенісистки Сімони Халеп, яка в CAS домоглася зменшення відсторонення до 9 місяців.

Нагадаємо, що Футбольна асоціація Англії дискваліфікувала Михайла Мудрика на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Вінгер Челсі подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні. Наразі сторони обмінюються документами. Дата слухання справи Мудрика ще не призначена.

Додамо, що дворічний термін відсторонення Мудрика спливатиме в грудні 2026 року.