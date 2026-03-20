Відростив бороду і тренується наодинці: Мудрик вперше за довгий час з'явився у соцмережах

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик не випадає з інформаційного простору навіть під час відсторонення через допінгову справу.

Футболіст виклав у Instagram відео з індивідуального тренування, де продемонстрував хорошу форму та відзначився кількома ефектними забитими м'ячами.

Для занять українець орендує поле клубу Аксбридж, де працює самостійно, підтримуючи кондиції без участі в офіційних матчах.

Однак найбільше фанатів здивувала не лише форма, а й зовнішній вигляд гравця. Михайло Мудрик кардинально змінив імідж – відростив бороду, волосся, і пофарбував його у темніший колір.

Нагадаємо, нещодавно Федерація футболу Англії розпочала розгляд справи Мудрика. Гравець Челсі провалив допінг-тест у грудні 2024 року. З того часу діє відсторонення гравця від футболу.

Раніше повідомлялося, що лондонський клуб визначився із майбутнім українця в клубі.