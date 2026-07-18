Челсі за 117 млн фунтів підпише Роджерса з Астон Вілли

Атакувальний півзахисник Астон Вілли та збірної Англії Морган Роджерс стане гравцем Челсі.

Про це повідомляє The Athletic.

Вілла прийняла пропозицію у 117 млн фунтів. Наразі угода щодо атакувального півзахисника все ще перебуває на стадії остаточного узгодження.

Гравець підпише контракт до літа 2032 року з можливістю продовження ще на рік. Медичний огляд 23-річного хавбека заплановано на понеділок, 20 липня.

Арсенал також був зацікавлений у трансфері гравця збірної Англії, але він обрав Челсі своїм пріоритетом.

У минулому сезоні на рахунку Роджерса 14 голів і 12 асистів у 55 матчах за Астон Віллу в усіх турнірах. Він допоміг клубу виграти Лігу Європи та був визнаний найкращим гравцем турніру. Контракт Роджерса розрахований до кінця червня 2031 року.

Раніше інтерес до Роджерса проявляв французький ПСЖ.