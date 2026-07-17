Челсі вступив у боротьбу з Манчестер Юнайтед за хавбека збірної Франції

Лондонський Челсі приєднався до числа клубів, які зацікавлені у підписанні опорного півзахисника Роми та збірної Франції Ману Коне.

Про це повідомляє TeamTalk.

Раніше повідомлялося про інтерес до Коне з боку Манчестер Юнайтед. Тепер же у боротьбу за 25-річного хавбека втрутився Челсі. Очікується, що Рома вимагатиме за свого гравця 51 мільйон фунтів стерлінгів.

Зауважимо, що Коне у сезоні-25/26 провів у футболці "вовків" 37 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 3 асисти. Контракт хавбека діє до літа 2029 року, Transfermarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро.

Коне є гравцем збірної Франції, в складі котрої відіграв 18 поєдинків. Разом із командою він поїхав на чемпіонат світу-2026, де провів 5 матчів.