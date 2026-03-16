Челсі не розриватиме контракт з Мудриком, але може відправити його в оренду до французького клубу

Челсі продовжує підтримувати відстороненого від футболу українського півзахисника Михайла Мудрика і не збирається розривати з ним контракт.

Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією видання, лондонці очікують остаточного рішення щодо допінг-скандалу, який трапився з вінгером.

Також зазначається, що в разі повернення гравця на поле, найімовірніше, його відправлять в оренду до Страсбура, який, як і Челсі, належить консорціуму BlueCo. Але поки триває розслідування у справі про допінг – це неможливо.

Нещодавно повідомлялося, що Федерація футболу Англії розпочала розгляд справи Мудрика. Гравець Челсі провалив допінг-тест у грудні 2024 року. З того часу діє відсторонення гравця від футболу.

Востаннє вінгер "синіх" виходив на поле в офіційному поєдинку наприкінці листопада 2024 року у межах групового раунду Ліги конференцій сезону проти Гайденгайма (2:0). У цій грі Мудрик відзначився голом.