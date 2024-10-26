Мудрик: Одного таланту недостатньо, потрібно наполегливо працювати
Михайло Мудрик
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Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик вважає, що для хороших результатів у футболі недостатньо бути талановитим, потрібно працювати над своїми навичками.
Його слова передає журналіст Фабріціо Романо.
"Челсі – це клуб, який завжди прагне досягти найвищих результатів і посісти найвищі місця в багатьох турнірах. Одного таланту недостатньо. Якщо ви хочете досягти успіху, ви повинні наполегливо працювати і бути терплячими", – сказав Мудрик.
Напередодні вінгер вдало виступив у Лізі конференцій проти Панатінаїкоса (4:1). На його рахунку гол та дві результативні передачі, що дозволило отримати оцінку 8,5 балів за гру.
Нагадаємо, українець є лідером турніру сезону-2024/25 за кількістю асистів. Також Мудрик потрапив до збірної тижня Ліги конференцій за версією аналітичного порталу Sofa Score.