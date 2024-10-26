Мудрик: Одного таланту недостатньо, потрібно наполегливо працювати

Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик вважає, що для хороших результатів у футболі недостатньо бути талановитим, потрібно працювати над своїми навичками.

Його слова передає журналіст Фабріціо Романо.

"Челсі – це клуб, який завжди прагне досягти найвищих результатів і посісти найвищі місця в багатьох турнірах. Одного таланту недостатньо. Якщо ви хочете досягти успіху, ви повинні наполегливо працювати і бути терплячими", – сказав Мудрик.

🔵🇺🇦 Mudryk: “Chelsea is a club that is always aiming for the biggest results and getting to the greatest places in many tournaments”.



“Talent ain’t enough. If you want to succeed you have to work hard and be patient”. pic.twitter.com/0bUWnqaBLO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2024

Напередодні вінгер вдало виступив у Лізі конференцій проти Панатінаїкоса (4:1). На його рахунку гол та дві результативні передачі, що дозволило отримати оцінку 8,5 балів за гру.

Нагадаємо, українець є лідером турніру сезону-2024/25 за кількістю асистів. Також Мудрик потрапив до збірної тижня Ліги конференцій за версією аналітичного порталу Sofa Score.