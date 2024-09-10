Невтішні новини для Мудрика: українець може покинути Челсі

Вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик може покинути "синіх" у зимове трансферне вікно

Про це повідомляє журналіст Саймон Філіпс.

За інформацією джерела, нові агенти футболіста бажають, щоби українець отримував більше ігрового часу за команду, та міг краще проявити себе у футболі.

Зазначається, що Мудрик може покинути "пенсіонерів" у зимове трансферне вікно. Ймовірно, що це не буде повноцінний трансфер, гравець виступатиме за іншу команду на правах оренди.

Зазначимо, на старті сезону-2024/25 Мудрик провів 4 матчі, у яких відзначився однією гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 35 мільйонів.

Нагадаємо, раніше Мудрик потрапив у заявку збірної України на матч Ліги націй проти Чехії. Він пропустив поєдинок проти Албанії (2:1) через травму.

Зустріч із чехами відбудеться сьогодні, 10 вересня, в Празі. Початок — о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн матчу.