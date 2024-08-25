Мудрик — у старті Челсі на матч 2 туру АПЛ проти Вулвергемптона

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик вийде у стартовому складі на матч 2 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Матч відбудеться сьогодні, 25 серпня, початок — о 16:00 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Нагадаємо, напередодні Челсі з Мудриком обіграли Серветт у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Українець вийшов у стартовому складі, провів на полі усі 90 хвилин, і став одним з найкращих гравців поєдинку.