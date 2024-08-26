Мудрик взяв участь у презентації нової форми Челсі

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик взяв участь у презентації третього комплекту форми команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форма розроблена разом із компанією Nike і представлена у незвичних для "пенсіонерів" кольорах.

"Народившись у Челсі, панк був пов'язаний з молодістю, новаторською енергією та прагненням виділитися — бути не схожим ні на кого іншого. Це частина того, ким ми є", — пресслужба.

Introducing our 24/25 @NikeFootball third kit. ​ ​



Born in Chelsea, punk was all about youth, trailblazing energy and standing out – being not like anybody else. It's part of who we are.​ ​



Available tomorrow. — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 26, 2024

Нагадаємо, Мудрик наразі має велику конкуренцію на своєму фланзі. У матчі з Вулвергемптоном він провів на полі лише перший тайм. За 45 хвилин Михайло здійснив одну вдалу спробу дриблінгу, але при цьому аж 6 разів втратив м’яч