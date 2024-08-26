Мудрик взяв участь у презентації нової форми Челсі
Михайло Мудрик
ФК Челсі
Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик взяв участь у презентації третього комплекту форми команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Форма розроблена разом із компанією Nike і представлена у незвичних для "пенсіонерів" кольорах.
"Народившись у Челсі, панк був пов'язаний з молодістю, новаторською енергією та прагненням виділитися — бути не схожим ні на кого іншого. Це частина того, ким ми є", — пресслужба.
Нагадаємо, Мудрик наразі має велику конкуренцію на своєму фланзі. У матчі з Вулвергемптоном він провів на полі лише перший тайм. За 45 хвилин Михайло здійснив одну вдалу спробу дриблінгу, але при цьому аж 6 разів втратив м’яч