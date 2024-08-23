Малиновський, Судаков, Шапаренко: Мудрик підписав контракт із ProStar

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик підписав контракт з агенцією ProStar, власником якої є Вадим Шаблій.

Про це повідомила пресслужба.

"Щиро віримо, що наша співпраця буде взаємовигідною, продуктивною та довготривалою Тепер тебе підтримує сильна команда, яка завжди готова допомогти", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що влітку 2023 року з'явилась інформація, що власник агенції Вадим Шаблій продовжує вести бізнес із російськими гравцями та клубами.

Серед його українських клієнтів є такі футболісти як: Георгій Судаков (Шахтар), Микола Матвієнко (Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Микола Шапаренко (Динамо), Руслан Малиновський (Дженоа, Італія), Андрій Ярмоленко (Динамо) та ін.

Нагадаємо, напередодні Челсі з Мудриком обіграли Серветт у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Українець вийшов у стартовому складі, провів на полі усі 90 хвилин, і став одним з найкращих гравців поєдинку.