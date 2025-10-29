Українська правда
Таємничий футболіст у масці: фанати впевнені, що Мудрик взяв участь у матчі британської медіаліги

Богдан Войченко — 29 жовтня 2025, 09:17
Англійська медіаліга Baller League знову наробила галасу, але цього разу через загадкового гравця, який вийшов на поле у чорній масці, з закритими руками та шиєю, щоб ніхто не зміг його впізнати.

Перед матчем капітан однієї з команд заінтригував фанатів, заявивши, що до гри приєднається зірка Англійської Прем’єр-ліги, але його ім’я вирішили не розголошувати.

І ось таємничий футболіст виходить на поле, демонструючи техніку, швидкість і рухи, знайомі мільйонам уболівальників. У мережі одразу спалахнула хвиля здогадок: чи не був це українець Михайло Мудрик?

Втім, фанати висунули й інші версії нібито під маскою міг бути Коул Палмер, Деклан Райс, Джорджо Шелві чи Джеймс Ворд-Праус. Але саме ім’я Мудрика найчастіше з’являється у коментарях.

Нагадаємо, Мудрик був відсторонений від ігор через виявлення мельдонію у його допінг-пробі, зданій ще у грудні минулого року. Попри це, результати повторного тесту досі не оприлюднені, хоча стандартний термін уже минув. Якщо ж проба "B" виявиться також позитивною, українцю загрожує до 4 років дискваліфікації.

Раніше Михайло заперечував, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.

Напередодні стало відомо, що український вінгер майже весь вільний час витрачає на гру в онлайн-шутери.

