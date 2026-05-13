Після перемоги в клітці – одразу на будівництво: боєць ММА показав сувору реальність спорту

Британський боєць Cage Warriors Томмі Браннінг став героєм вірусного відео після того, як показав реальність життя багатьох спортсменів поза топовими лігами.

Після ефектної перемоги у клітці Браннінг не вирушив на дорогий відпочинок чи фотосесію, а повернувся до звичайної роботи на будівництві.

Боєць опублікував кадри, де працює у будівельній формі вже через короткий час після свого успішного виступу. Відео швидко розлетілося соцмережами та викликало хвилю обговорень серед фанатів MMA.

На турнірі Cage Warriors у 2026 році Браннінг достроково переміг П'єрлуїджі де Проспо, завершивши бій задушливим прийомом у другому раунді.

Попри яскраву перемогу, британець продовжує поєднувати кар'єру бійця зі звичайною роботою. Наразі його професійний рекорд у MMA складає 2 перемоги та 3 поразки.

