Міша, я з тобою: український блогер підтримав Мудрика на тлі скандального відео

Напередодні у Рівному відбувся яскравий матч за Суперкубок UA STEEL між медіафутбольними командами RUH MEDIA TEAM і PROFAN. Поєдинок завершився з рахунком 4:4 (4:3) на користь PROFAN, але головною темою гри став не результат, а ефектне святкування одного з голів.

Футбольний блогер Максим Муха, який реалізував буліт у ворота суперників, після забитого м’яча показав футболку з написом: "Міша, я з тобою".

Цей жест був відповіддю на хейт українського футболіста після скандального відео Мухи про Мельдоній, де був натяк на самого Мудрика.

Нагадаємо, гравець Челсі після провокаційного ролика назвав блогера "єб*аном", а хавбек Бенфіки Георгій Судаков просто поставив емодзі клоуна.

Зазначимо, Мудрик був відсторонений від ігор через виявлення мельдонію у його допінг-пробі, зданій ще у грудні минулого року. Попри це, результати повторного тесту досі не оприлюднені, хоча стандартний термін уже минув. Якщо ж проба "B" виявиться також позитивною, українцю загрожує до 4 років дискваліфікації.