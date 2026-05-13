Гол дня з Англії: футболіст епічно послизнувся, але команда все одно забила на 94-й хвилині

Перший матч півфіналу плейоф Ліги 1 Англії між Стокпорт Каунті та Стівенейджом завершився одним із найбільш курйозних голів сезону.

Здавалося, що команди дограють матч до нульової нічиєї, як це сталося у кількох інших матчах плейоф. Однак на 94-й хвилині усе перевернув дивний епізод біля воріт господарів.

Ісландський форвард Беноні Брекі Андрессон перехопив м'яч та вирвався майже сам на сам із воротарем. У вирішальний момент нападник послизнувся біля штрафного майданчика та впав на газон, викликавши сміх і свист уболівальників.

Втім, м'яч після падіння Андрессона повільно покотився у штрафний між двома захисниками та воротарем. Через повну плутанину у діях оборони ніхто з них так і не наважився вибити м'яч.

Цим скористався півзахисник Бен Осборн, який встиг добігти до м'яча та проштовхнути його у ворота.

Beno with Assist of the Season 😮‍💨👀#WeGoAgain pic.twitter.com/meg1Qgd9dU — Stockport County (@StockportCounty) May 9, 2026

Найкумедніше, що фанати господарів ще кілька секунд сміялися з падіння Андрессона, не помітивши, що їхня команда вже пропустила гол.

У соцмережах епізод миттєво став вірусним. Одні фанати назвали гол "катастрофічним", інші жартували, що це був "асист сезону".

Перемога 1:0 дала Стокпорту важливу перевагу перед матчем-відповіддю, який відбудеться вже у середу, 13 травня.

