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В очікуванні дебюту Мудрика: де та коли дивитися матч АПЛ Ноттінгем – Тоттенгем

Софія Кулай — 2 вересня 2026, 12:53
В очікуванні дебюту Мудрика: де та коли дивитися матч АПЛ Ноттінгем – Тоттенгем
Де дивитися Ноттінгем – Тоттенгем онлайн

У суботу, 5 вересня, Ноттінгем Форест зіграє проти Тоттенгема у 3-му турі АПЛ-2026/27.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 (за київським часом). В Україні матч першості буде доступний на платформах офіційного транслятора Англійської Прем'єр-ліги, таких як Київстар ТБ та Setanta Sports.

Увага українських уболівальників футболу буде прикута до цього протистояння через перехід Михайла Мудрика до складу "шпор". Тоттенгем орендував лівого вінгера лондонського Челсі до кінця поточного сезону-2026/27.

25-річний футболіст вірить у те, що зможе заграти під керівництвом Роберто Де Дзербі, з яким він перетинався у донецькому Шахтарі. Італійський фахівець вже відреагував на прихід Михайла, який назвав наставника "своїм футбольним батьком".

Відзначимо, що найближчі суперники невдало стартували у новому розіграші АПЛ. Ноттінгем набрав один бал у двох іграх та посідає 15-те місце у турнірній таблиці, тоді як Тоттенгем йде на останній 20-й сходинці, маючи у своєму пасиві дві поразки.

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