Один із найкращих варіантів: Маркевич оцінив перехід Мудрика в Тоттенгем

Мирон Маркевич поділився думкою щодо переходу Михайла Мудрика з Челсі в Тоттенгем.

Його слова передає Український футбол.

Досвідчений тренер вважає, що це хороший крок для вінгера збірної України. Важливим фактором є й робота зі знайомим тренером, який добре знає якості футболіста.

"Ну, точно це один із найкращих варіантів. По-перше, він йде до знайомого тренера, який уже з ним працював, а це надзвичайно важливо. По-друге, це Англія, він вже знайомий з цим футболом. Тоттенхем є Тоттенхем. Можливо, у команди зараз не найкращі часи, але будемо сподіватися, що прихід Мудрика додасть грі позитивних моментів. Рівень лондонців не викликає сумнівів. Тому для Михайла це чудовий шанс. Головне зараз – щоб він грав, це найосновніше. Попереду ще кілька турів, потім, напевно, поїде до збірної. Тож потрібно починати все з нуля та рухатися вперед", – сказав Маркевич.

Фахівець додав, що Михайло має шалену швидкість, завдяки якій може повернутись на найвищий рівень, попри великий простій. Він побажав успіхів земляку в новому етапі кар'єри:

"Зараз в українському футболі гравців із такими швидкісними даними практично немає. А швидкість у сучасному футболі – це базис, тим більше для флангового виконавця. У Шахтарі при Де Дзербі він демонстрував якісний футбол, саме тому його згодом і продали за такі солідні гроші. Сподіваємося, він поверне ту форму. Швидкість нікуди не зникає – це вроджена, генетична якість. Наразі найголовніше – ігрова практика. Не думаю, що його відразу поставлять у стартовий склад, але поступово виходитиме на заміни. Бажаємо йому тільки успіхів".

Зазначимо, що Михайло перейшов до Тоттенгема на правах оренди терміном на один сезон. В угоді також передбачена опція викупу футболіста за 75 мільйонів фунтів (близько 88 мільйонів євро).

Раніше про цей перехід також висловився наставник "шпор" Роберто Де Дзербі. Він радий возз'єднатись із вінгером, з яким працював разом у Шахтарі.