Під таким ще не виступав: Мудрик визначився з ігровим номером у Тоттенгемі

Михайло Мудрик отримав ігровий номер після переходу з Челсі в Тоттенгем.

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

Український вінгер гратиме за лондонців під 27-м номером. Раніше він ніколи з таким не виступав.

Михайло Мудрик ФК Тоттенгем

У складі "синіх" футболіст мав на спині 15-й, 10-й і 43-й, а перед початком нового сезону отримав 33-й номер. Проте Михайло залишив команду, так і не зігравши під ним.

В Україні він також виступав із номерами 11, 14, 16, 20 і 91. У Тоттенгемі минулої кампанії під 27-ю виступав колишній півзахисник Шахтаря Манор Соломон.

Зазначимо, що Мудрик перейшов до Тоттенгема на правах оренди терміном на один сезон. В угоді також передбачена опція викупу футболіста за 75 мільйонів фунтів (близько 88 мільйонів євро).