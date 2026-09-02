Він може наробити галасу: Кварцяний відреагував на перехід Мудрика в Тоттенгем

Віталій Кварцяний поділився своєю думкою щодо трансферу Михайла Мудрика з Челсі в Тоттенгем.

Його слова передає META.

Фахівець заявив, що це хороша новина для українських уболівальників. Важливий фактором він назвав те, що тренер "шпор" знайомий з ігровими якостями вінгера:

"Роберто Де Дзербі знає манеру гри цього футболіста, його здібності і, напевно, обізнаний про його нинішній стан. Тому тренер намагатиметься не лише реалізувати потенціал українця, а і зробити так, щоб він органічно влився у гру команди, для якої зараз результат дуже важливий, з огляду на не зовсім вдалі виступи Тоттенхема в останні роки. Мудрик – вибуховий гравець, він може наробити галасу. Не сумніваюся, що під час своєї дискваліфікації Михайло працював із м'ячем, оскільки у нього було кілька недоліків. Вірю, що тренер довірятиме йому та не буде надто гостро реагувати на його невеликі помилки. Гадаю, ті, хто останнім часом працював із Мудриком, мали б звернути увагу гравця на ці прогалини. Хоча загалом Михайло – скоординований футболіст, який має серйозну стартову швидкість, а це великий плюс у сучасному футболі. У цьому плані він може мати перевагу над суперниками".

Також досвідчений тренер спрогнозував, скільки часу знадобиться Михайлу, щоб повернутися до своєї колишньої форми. Він вважає, що українець зможе стати навіть кращим гравцем, ніж був до дискваліфікації.

"Мені чомусь здається, що у Мудрика рівень гри буде ще вищим. Єдиний поки що мінус те, що він не грав в офіційних матчах. Адже тут на перше місце виходять суперкомпенсовані та функціональні можливості. Це коли гравець виконав кілька рухів на максимумі, і як організм на це реагує. Втім, Михайло – модний хлопець, не думаю, що він міг зловживати шкідливими звичками, тому він має позитивно повернутися у великий футбол. Класному гравцеві, який фанатично переживав за своє повернення та при цьому працював у поті чола, не знадобиться багато часу, щоб набрати свою найкращу форму. Конкретні терміни назвати складно, оскільки це залежить від самого гравця, тренера та команди, до якої він увійде. Тут важлива психологічна та функціональна складова, оскільки є конкуренція. Також важливо, де його використовуватимуть і як – з самого початку чи з лави запасних", – сказав Кварцяний.

Експерт додав, що також позитивно ставиться до повернення Михайла у збірну України. Він переконаний, що Мудрик буде корисним для "синьо-жовтих".

Зазначимо, що Михайло перейшов до Тоттенгема на правах оренди терміном на один сезон. В угоді також передбачена опція викупу футболіста за 75 мільйонів фунтів (близько 88 мільйонів євро).

Раніше про цей трансфер також висловився Мирон Маркевич. Він також вірить, що українець зможе повернутись на високий рівень.