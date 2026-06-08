Чинний чемпіон Європи може посилити склад Барселони, але ним цікавляться ще 5 клубів з елітних чемпіонатів – ЗМІ
Лівий захисник лондонського Челсі Марк Кукурелья прагне залишити клуб та надає перевагу переходу в каталонську Барселону наступного сезону.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Як зазначається, гравець "синіх" вирішив, що він зробив усе можливе в англійському клубі та висловив побажання керівництву піти з команди.
Іспанський фулбек уважно слідкує за ситуацією з оборонцем "блаугранас" Алехандро Бальде, який може піти з каталонської команди, попри чинний контракт із клубом до червня 2028 року.
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік надав позитивну оцінку Кукурельї за його фізичні характеристики та тактичні вміння.
Окрім варіанту з каталонцями, джерело стверджує, що Марком цікавляться також Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид та Реал Мадрид. Навіть Баварія мала іспанця у своїй сфері інтересів, проте мюнхенці відмовилися від цього варіанту.
Кукурелья має ухвалити остаточне рішення після чемпіонату світу 2026 року, де він буде виступати у складі збірної Іспанії.
Зауважимо, що Марк Кукурелья є вихованцем академії Барселони, проте за першу команду йому так і не вдалося дебютувати, після чого він перейшов до Хетафе у 2020-му році.
У сезоні-25/26 іспанський захисник провів на клубному рівні 50 матчів, у яких відзначився одним голом та чотирма результативними передачами.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про інтерес до Кукурельї з боку мадридського Атлетико.