Фулгем може підписати форварда, який провалився в Челсі

Нападник Челсі Лам Делап може продовжити кар'єру у Фулгемі.

Про це повідомляє TalkSport.

Делап не виправдав сподівань Челсі, тому лондонський клуб готовий розглянути пропозиції щодо його продажу влітку поточного року.

Фулгем наразі шукає нового головного тренера, оскільки Марку Сілва вже покинув клуб і найближчим часом очолить Бенфіку. Замінити його може Кіран Маккенна, який раніше працював із Делапом у Іпсвічі та хотів би знову бачити його в своїй команді.

Минулого літа Челсі придбав Делапа у Іпсвіча за 35,5 мільйона євро, у поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 4 асисти в 41 матчі в усіх турнірах. Контракт 23-річного англійця діє до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється в 28 мільйонів євро.