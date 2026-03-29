Мудрик натякнув на повернення на поле, похизувавшись шикарними голами зі своїх тренувань

Український вінгер Михайло Мудрик поділився новим відео зі своїх індивідуальних тренувань, продемонструвавши, що навіть під час вимушеної паузи не втрачає форму.

Футболіст, який наразі відсторонений від матчів через дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил, активно працює над поверненням.

На опублікованих кадрах Михайло Мудрик відпрацьовує удари по воротах і ефектно влучає у верхні кути, демонструючи свою фірмову техніку.

Відео швидко розлетілося соцмережами, а вболівальники одразу заговорили про можливе гучне повернення футболіста на поле.

Нагадаємо, напередодні український футболіст опублікував відео в соцмережах, де показав своє тренування і вразив фанатів новим зовнішнім виглядом.

Читайте також : Челсі не розриватиме контракт з Мудриком, але може відправити його в оренду до французького клубу

Раніше повідомлялося, що Мудрик виконав свою обіцянку, зводивши на побачення в Парижі відому американську блогерку.