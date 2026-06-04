Помер легендарний нападник Челсі

У віці 84 років пішов з життя видатний форвард Челсі Боббі Темблінг.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Майже всю свою професійну кар'єру Темблінг провів у Челсі, вихованцем якого був. За першу команду лондонців форвард виступав у 1959–1970 роках, зігравши 370 матчів і відзначившись 202 забитими м'ячами.

Упродовж багатьох років Темблінг залишався найкращим бомбардиром в історії Челсі, однак у 2013 році його рекорд перевершив Френк Лемпард, на рахунку якого 211 голів.

Темблінгу й досі належить унікальний рекорд Челсі – найбільша кількість голів, забитих одним гравцем в одному матчі. У 1966 році він п'ять разів вразив ворота Астон Вілли.

Раніше повідомлялося, що у віці 43 років пішов з життя колишній півзахисник Ліона Брайан Бергунью.