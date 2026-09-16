Ми з ним на зв'язку: Мальдера повідомив останні новини щодо Мудрика та розповів про його майбутнє у збірній
Михайло Мудрик
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Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував ситуацію з вінгером Михайлом Мудриком, який через пошкодження не зміг приєднатися до національної команди на вересневий збір, висловивши сподівання, що у найближчому майбутньому він зможе знову зіграти за "синьо-жовтих".
Про це наставник сказав під час пресконференції.
"Очевидно, що він отримав пошкодження, на жаль. Ми спілкувалися з ним. Ми в контактах і з ним, і з його клубом. Я сказав Михайлу, щоб він був спокійним.
Сподіваємося, в найближчому майбутньому він зможе зіграти за збірну", – сказав Мальдера.
Нагадаємо, український вінгер Тоттенгема пропустить щонайменше від 6 до 8 тижнів через травму, якої він зазнав на тренуванні.