Ми з ним на зв'язку: Мальдера повідомив останні новини щодо Мудрика та розповів про його майбутнє у збірній

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував ситуацію з вінгером Михайлом Мудриком, який через пошкодження не зміг приєднатися до національної команди на вересневий збір, висловивши сподівання, що у найближчому майбутньому він зможе знову зіграти за "синьо-жовтих".

Про це наставник сказав під час пресконференції.

"Очевидно, що він отримав пошкодження, на жаль. Ми спілкувалися з ним. Ми в контактах і з ним, і з його клубом. Я сказав Михайлу, щоб він був спокійним.

Сподіваємося, в найближчому майбутньому він зможе зіграти за збірну", – сказав Мальдера.

Нагадаємо, український вінгер Тоттенгема пропустить щонайменше від 6 до 8 тижнів через травму, якої він зазнав на тренуванні.