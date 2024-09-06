Мудрик відсутній на тренуванні збірної України перед матчем з Албанією — джерело

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик відсутній на тренуванні команди перед матчем Ліги націй проти Албанії.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Зазначимо, що раніше не було інформації щодо травми Мудрика. Він потрапив у список гравців, які готуватимуться до матчів з Албанією та Чехією.

У вересні українці зіграють два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025. Перший тур відбудеться 7 вересня. У Празі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні "Epet Arena". 10 вересня на стадіоні "Eden Arena" зіграють виїзний поєдинок проти збірної Чехії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через травму форвард Роми Артем Довбик пропустить вересневі матчі збурної України у Лізі націй.