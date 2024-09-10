Мінімальні зміни: УАФ оприлюднила заявку збірної України на матч з Чехією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з переліком футболістів, на яких розраховує в матчі 2 туру Ліги націй проти Чехії.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

В заявку повернувся Михайло Мудрик, який пропускав поєдинок з Албанією через незначне ушкодження, натомість у ній немає Сергія Сидорчука.

Матч Чехія — Україна відбудеться сьогодні, 10 вересня. Початок гри — о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.