Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Попри допінговий скандал: Челсі залишив Мудрика в заявці на плейоф Ліги конференцій

Олексій Мурзак — 7 лютого 2025, 18:24
Попри допінговий скандал: Челсі залишив Мудрика в заявці на плейоф Ліги конференцій
Михайло Мудрик
Getty Images

Тренерський штаб Челсі визначився з гравцями, які зіграють у плейоф Ліги конференцій.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, тренерський штаб лондонського клубу, незважаючи на допінговий скандал, вирішив залишити українського вінгера Михайла Мудрика в заявці. Водночас зі списку прибрали Ромео Лавію та Веслі Фофана.

Також у заявку додали Коула Палмера, Трево Чалобу та Матіса Амугу.

Нагадаємо, Челсі виграв усі матчі основного етапу Ліги конференцій. Майбутній суперник "синіх" по 1/8 фіналу визначиться 21 лютого після жеребкування.

Як відомо, у грудні минулого року Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

Своєю чергою 23-річний українець вирішив найняти юридичну фірму, яка займалася нещодавньою справою Поля Погба, якого також спіймали на допінгу.

допінг Челсі Михайло Мудрик Коул Палмер Ліга конференцій сезону-2024/25

допінг

Венесуельского тенісиста тимчасово відсторонили за вживання метамфетаміну
Він сам нічого не вживав: Кривцов – про допінг Мудрика
Росіянина Повєткіна дискваліфікували на чотири роки за порушення антидопінгових правил
Толерантна до допінгу Англія: промінь надії для Мудрика
Переможець Вімблдону та US Open у парному розряді отримав дискваліфікацію через допінг

Останні новини