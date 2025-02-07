Попри допінговий скандал: Челсі залишив Мудрика в заявці на плейоф Ліги конференцій

Тренерський штаб Челсі визначився з гравцями, які зіграють у плейоф Ліги конференцій.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, тренерський штаб лондонського клубу, незважаючи на допінговий скандал, вирішив залишити українського вінгера Михайла Мудрика в заявці. Водночас зі списку прибрали Ромео Лавію та Веслі Фофана.

Також у заявку додали Коула Палмера, Трево Чалобу та Матіса Амугу.

Нагадаємо, Челсі виграв усі матчі основного етапу Ліги конференцій. Майбутній суперник "синіх" по 1/8 фіналу визначиться 21 лютого після жеребкування.

Як відомо, у грудні минулого року Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

Своєю чергою 23-річний українець вирішив найняти юридичну фірму, яка займалася нещодавньою справою Поля Погба, якого також спіймали на допінгу.