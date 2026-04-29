Мудрик подав апеляцію проти Футбольної асоціації Англії – британський журналіст

Представники вінгера Челсі Михайла Мудрика подали апеляцію проти Футбольної асоціації Англії через його чотирирічну дискваліфікацію.

Новими подробицями допінг-справи 25-річного футболіста поділився британський журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, Мудрик подав оскарження ще 25 лютого 2026 року. Наразі справа вінгера Челсі передана до Спортивного арбітражного суду (CAS). Сторони перебувають на етапі обміну письмовими позиціями. Дата слухання у справі поки що не визначена.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик залишається поза футболом з грудня 2024 року. Футболіст Челсі отримав відсторонення через позитивну пробу на заборонений препарат мілдронат.

У червні 2025 року Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення вінгеру збірної України та Челсі Мудрику у порушенні антидопінгових правил. Футболіст отримав максимальний термін дискваліфікації – чотири роки.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін сподівається, що незабаром Мудрик повернеться у футбол.