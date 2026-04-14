Використав кохану замість штанги: Мудрик поділився брутальним відео зі спортзалу

Український вінгер Михайло Мудрик, який наразі відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест, знову опинився в центрі уваги.

Футболіст, контракт якого належить Челсі, з'явився у відео разом із Джордін Джонс – дівчиною, серця якої він довгий час добивався у соцмережах.

На відео Мудрик перебуває у спортзалі та виконує доволі незвичну вправу: він підіймає Джордін, використовуючи її як "штангу" під час жиму лежачи.

Нагадаємо, історія кохання Мудрика та Джонс почалася ще у вересні з невинного жарту в Instagram. Тоді Михайло написав під сторіс Джордін: "Мені спробувати?", а згодом запросив її на побачення до Парижа.

Здавалося, що це просто флірт у соцмережах, але все переросло у справжню зустріч. Напередодні Джонс прилетіла з Лос-Анджелеса до Франції, і пара разом відвідала Діснейленд.

Завершилося тодішнє побачення милою прогулянкою на велосипедах вулицями Парижа.