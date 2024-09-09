Залишиться у грі: Інгулець прийняв пропозицію УПЛ

Інгулець погодився піти на умови Української Прем'єр-ліги та продовжить участь у чемпіонаті.

Про це повідомляє ТаТоТаке з посиланням на гравців команди.

За інформацією джерела, президент Олександр Поворознюк прийняв пропозицію ліги. Він погодився грати матчі чемпіонату України на виїзді або на резервному стадіоні у Кривому Розі до зими.

Свою арену клуб планує підготувати до старту другої частини сезону.

Нагадаємо, нещодавно Поворознюк пригрозив лізі знятися з поточного розіграшу, якщо клубу не дозволять грати матчі на новому стадіоні.

Ще у травні він запевняв, що клуб гратиме на новій арені від початку чемпіонату. За його словами, поле на стадіоні готове на 100% вже кілька років, бо на ньому команда проводить тренування.