Залишиться у грі: Інгулець прийняв пропозицію УПЛ
ФК Інгулець
Інгулець погодився піти на умови Української Прем'єр-ліги та продовжить участь у чемпіонаті.
Про це повідомляє ТаТоТаке з посиланням на гравців команди.
За інформацією джерела, президент Олександр Поворознюк прийняв пропозицію ліги. Він погодився грати матчі чемпіонату України на виїзді або на резервному стадіоні у Кривому Розі до зими.
Свою арену клуб планує підготувати до старту другої частини сезону.
Нагадаємо, нещодавно Поворознюк пригрозив лізі знятися з поточного розіграшу, якщо клубу не дозволять грати матчі на новому стадіоні.
Ще у травні він запевняв, що клуб гратиме на новій арені від початку чемпіонату. За його словами, поле на стадіоні готове на 100% вже кілька років, бо на ньому команда проводить тренування.