Зніметься з чемпіонату: президент Інгульця поставив ультиматум УПЛ

Президент Інгульця Олександр Поворознюк пригрозив Українській Прем'єр-лізі знятися з чемпіонату України, якщо клубу не дозволять грати матчі на новому стадіоні.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Таке рішення власник клубу з Петрового пообіцяв прийняти вже наступного тижня, саме тоді запланований поєдинок 6 туру УПЛ проти Чорноморця.

За інформацією джерела, Комітет атестації стадіонів своїм листом заборонив Інгульцю проводити найближчий тур на щойно побудованому стадіоні, будівельні роботи на якому завершені.

Зазначимо, що у травні Поворознюк запевняв, що клуб гратиме на новій арені від початку чемпіонату. За його словами, поле на стадіоні готове на 100% вже кілька років, бо на ньому команда проводить тренування. Адмінбудівлі та трибуни планували доробити до початку сезону