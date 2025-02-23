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Потужний удар: ще один гравець Фіорентини втратив свідомість під час матчу Серії А

Олексій Погорелов — 23 лютого 2025, 22:17
Мойзе Кін на ношах
Мойзе Кін на ношах
Getty Images

Форвард Фіорентини Мойзе Кін опинився у лікарні після того, як він втратив свідомість під час матчу 26 туру Серії А проти Верони (0:1).

Про це повідомляє The Athletic.

У другому таймі поєдинку італійського чемпіонату голова Кіна зіштовхнулася із коліном гравця Верони, в результаті чого нападник "фіалок" був змушений на час залишити поле.

Скріншот
Скріншот

Через деякий час після того, як він повернувся до гри із забінтованою головою, 24-річний італієць втратив свідомість, впавши на газон. Гравці обох команд кинулися до Кіна, щоб перевірити його стан. Скоро до нього підбіг медичний персонал. Згодом футболіста винесли з поля на ношах з шийним корсетом та відвезли до лікарні.

Згідно з джерелом, Мойзе Кін продовжує перебувати у лікарні, де він проходить медичні тести.

Нагадаємо, що це вже другий випадок в цьому сезоні, коли гравець Фіорентини втратив свідомість під час гри.

У грудні минулого року у матчі проти Інтера знепритомнів хавбек клубу з Флоренції Едоардо Бове – він пережив зупинку серця. Через кілька днів футболіст погодився на імплантацію кардіовертера-дефібрилятора, через яку він більше не зможе грати в Серії А.

А сьогодні стало відомо, що нещодавно серцевий напад стався у колишнього голкіпера збірної США Тоні Меола. Причому це трапилося всього за день до його дня народження.

Верона Чемпіонат Італії, Серія А Фіорентина Мойзе Кін

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