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Півзахисник Фіорентини знепритомнів під час матчу з Інтером: зустріч можуть не дограти

Олексій Мурзак — 1 грудня 2024, 19:37
Півзахисник Фіорентини знепритомнів під час матчу з Інтером: зустріч можуть не дограти
Едоардо Бове
AS Roma

Півзахисник Фіорентини Едоардо Бове знепритомнів на 15-й хвилині матчу 14 туру італійської Серії А проти Інтера.

Футболіста було відправлено на ношах до машини швидкої допомоги.

Після цього головний арбітр матчу відправив футболістів у роздягальні, гра може бути сьогодні не дограна.

За попередньою інформацією, у півзахисника "фіалок" стався епілептичний напад.

Нагадаємо, схожий випадок трапився під час Євро-2020, коли півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів прямо на полі в кінці першого тайму матчу стартового туру проти Фінляндії (0:1). У футболіста зупинилося серце, але медичній бригаді вдалося врятувати йому життя.


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