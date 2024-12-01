Півзахисник Фіорентини знепритомнів під час матчу з Інтером: зустріч можуть не дограти
Едоардо Бове
AS Roma
Півзахисник Фіорентини Едоардо Бове знепритомнів на 15-й хвилині матчу 14 туру італійської Серії А проти Інтера.
Футболіста було відправлено на ношах до машини швидкої допомоги.
Після цього головний арбітр матчу відправив футболістів у роздягальні, гра може бути сьогодні не дограна.
За попередньою інформацією, у півзахисника "фіалок" стався епілептичний напад.
Нагадаємо, схожий випадок трапився під час Євро-2020, коли півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів прямо на полі в кінці першого тайму матчу стартового туру проти Фінляндії (0:1). У футболіста зупинилося серце, але медичній бригаді вдалося врятувати йому життя.