Півзахисник Фіорентини знепритомнів під час матчу з Інтером: зустріч можуть не дограти

Півзахисник Фіорентини Едоардо Бове знепритомнів на 15-й хвилині матчу 14 туру італійської Серії А проти Інтера.

Футболіста було відправлено на ношах до машини швидкої допомоги.

Після цього головний арбітр матчу відправив футболістів у роздягальні, гра може бути сьогодні не дограна.

За попередньою інформацією, у півзахисника "фіалок" стався епілептичний напад.

Нагадаємо, схожий випадок трапився під час Євро-2020, коли півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів прямо на полі в кінці першого тайму матчу стартового туру проти Фінляндії (0:1). У футболіста зупинилося серце, але медичній бригаді вдалося врятувати йому життя.



