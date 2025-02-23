"Подарунок" на день народження: ексворотар англійських клубів пережив серцевий напад

Кілька днів тому колишній голкіпер збірної США та кількох клубів нинішньої АПЛ Тоні Меола переніс серцевий напад.

Про це повідомляє The Athletic.

Інцидент трапився 20 лютого, за день до 56-го дня народження американця. На щастя, лікарі сказали, що з футболістом все буде добре.

За 18 років професійної кар'єри Меола провів майже 300 матчів на клубному рівні. На початку свого футбольного шляху він провів короткий період в Англії, граючи за Брайтон та Вотфорд.

У межах МЛС американець 63 рази відстояв на "нуль" в 250 іграх за Спортинг Канзас-Сіті та Нью-Йорк Ред Буллз.

Меола дебютував у національній збірній у 1988 році. Він провів 101 матч за збірну США (35 на "нуль"), і представляв команду на чемпіонатах світу 1990, 1994 і 2002 років.

За свою кар'єру Меола виграв чотири трофеї, в тому числі два Золоті кубки в 1991 і 2002 роках. Після завершення кар'єри у 2007 році Тоні Меола виступав в ролі експерта на телебаченні та радіо.

Нагадаємо, що цього місяця відбулася ситуація, за якої футболісти врятували арбітра, в якого стався серцевий напад під час матчу.